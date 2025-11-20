В горах Алматы построили геошатер с интернетом для туристов

Спутниковый интернет от Starlink обеспечит связь даже при неблагоприятных погодных условиях.

На территории Национального природного парка «Иле-Алатау», на высоте 3100 метров над уровнем моря, установлен геошатер. Сотрудники парка совместно с партнерами поднялись на перевал Мыңжылкы, заложили первый камень в основание геошатра и впоследствии представили его в пользование жителям и гостям города.

Геошатер расположен на северном склоне Иле Алатау. Он оснащен солнечными панелями и спутниковым интернетом Starlink, что обеспечивает стабильную связь даже при неблагоприятных погодных условиях.

«Внутри шатра посетители могут отдохнуть, укрыться от жары или непогоды, зарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi. Это безопасное и комфортное пространство, предназначенное для восстановления сил путешественников и временного убежища в сложных ситуациях», — отметили в РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк».

Представители парка выразили благодарность компании Kusto Group за поддержку и участие в реализации проекта. Отмечается, что подобная инфраструктура имеет большое значение для горного туризма, поскольку такие геошатры помогают сохранить здоровье, а порой и жизнь уставшим или травмированным туристам.

«Эта инициатива — важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для всех, кто любит горы и природу», — отметили авторы проекта.

