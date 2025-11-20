Казахстанские и китайские специалисты обсудили вопросы развития спутниковой связи

В столице Китая прошло третье заседание казахстанско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области космоса.

В состав казахстанской делегации во главе с председателем Аэрокосмического комитета МИИЦР Баубеком Оралмагамбетовым вошли руководители предприятий космической отрасли РК. Принимающей стороной выступила Китайская Национальная Космическая Администрация. В заседании также приняли участие представители частных и государственных компаний аэрокосмической отрасли КНР.

По итогам переговоров АО «Республиканский центр космической связи» инициировало внесение в протокол третьего заседания Рабочей группы ряд предложений по совместной разработке космических систем связи.

Вопросы по участию китайских компаний (China Great Wall Industries Corporation, Shanghai Engineering Centre for Microsatellites и др.) в конкурсе по проекту создания космического аппарата KazSat-3R и совместной работе по развитию услуг негеостационарной системы связи с компанией «Shanghai Spacesail Technologies CO., Ltd.» были поддержаны обеими сторонами и вошли в подписанный протокол по итогам третьего заседания рабочей группы.

Также в рамках поездки в Пекин руководитель АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев провел ряд встреч с китайскими компаниями — China Great Wall Industry Corporation, Shanghai Engineering Centre for Microsatellites, GeeSpace, Shanghai Spacesail Technologies CO., Ltd.

Стороны обсудили планы SpaceSail по активному продвижению деятельности на территории РК. На сегодняшний день на орбите находится 108 спутников группировки SpaceSail, к концу 2026 года планируется довести количество спутников до 324, что обеспечит полное покрытие территории РК 24 часа в сутки. Запуски по ним уже законтрактованы.

SpaceSail также подтвердила планы по строительству шлюзовой станции на базе ЦКС «Акколь» АО «РЦКС». Ориентировочное время начала строительства — второе полугодие 2026 года. Стороны обсудили сотрудничество по оказанию услуг в интересах государственных органов и социальных объектов в РК. SpaceSail подтвердила готовность к сотрудничеству с АО «РЦКС» в этом вопросе.

