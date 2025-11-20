Следите за новостями

Цифра дня

На 37,5% выросло число читателей Национальной электронной библиотеки

    В РК создадут ИС по археологическим работам

    Депутаты мажилиса 19 ноября во втором чтении одобрили законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и направили его в сенат.

    20 ноября 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Софт, Общество, Культура

    Законопроектом предусматриваются меры, направленные на совершенствование законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии, передает Zakon.kz.

    Основные положения законопроекта предусматривают:

    — изменение системы лицензирования деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия и пересмотр квалификационных требований к выдаче новых видов лицензий;
    — функционирование Национальной археологической службы и определение ее компетенций для координации археологических работ и научно-консультационной, информационно-аналитической поддержки лиц, осуществляющих археологические работы;
    — создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для аккумулирования всех сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ;
    — уточнение порядка предоставления земельных участков с учетом заключения историко-культурной экспертизы об объектах историко-культурного наследия;
    — урегулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологического материала;
    — создание Государственного фонда и Национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для централизованного сбора, локализации и хранения массовых археологических находок и материалов.

    В ходе работы над законопроектом депутатами мажилиса парламента РК внесен ряд содержательных и редакционных поправок, направленных на его уточнение и совершенствование археологической деятельности. В частности, предложено:

    «Также в целях защиты прав детей в законопроекте предусмотрены нормы по регулированию деятельности организаций дополнительного образования по предоставлению образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних. Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках проекта закона, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на: „О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг“», — говорится в документе.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.