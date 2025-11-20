Следите за новостями

Цифра дня

На 37,5% выросло число читателей Национальной электронной библиотеки

    В ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам

    В Москве прошло XX заседание Совета Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.

    20 ноября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество, Соседи

    Участники делегаций государств — членов ОДКБ обсудили актуальные угрозы безопасности информации и методы противодействия им. Выступившие отметили массовое увеличение количества атак с использованием цепочек поставщиков, а также контрагентов, интенсивное задействование различных взаимодействующих организаций и структур при их проведении, передает Sputnik.

    Особую озабоченность вызывают утечки массивов персональных данных физических и юридических лиц, а также атаки через доверенные внешние каналы взаимодействия, способствующие наступлению компьютерных инцидентов.

    Делегаты отметили активное развитие деятельности по обмену информацией между специалистами контактных пунктов ККЦ ОДКБ и одновременный рост числа совместных мероприятий.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.