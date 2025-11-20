В ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам

В Москве прошло XX заседание Совета Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.

Участники делегаций государств — членов ОДКБ обсудили актуальные угрозы безопасности информации и методы противодействия им. Выступившие отметили массовое увеличение количества атак с использованием цепочек поставщиков, а также контрагентов, интенсивное задействование различных взаимодействующих организаций и структур при их проведении, передает Sputnik.

Особую озабоченность вызывают утечки массивов персональных данных физических и юридических лиц, а также атаки через доверенные внешние каналы взаимодействия, способствующие наступлению компьютерных инцидентов.

Делегаты отметили активное развитие деятельности по обмену информацией между специалистами контактных пунктов ККЦ ОДКБ и одновременный рост числа совместных мероприятий.