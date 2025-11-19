Анонс: IT Fest 2025
Главный молодежный фестиваль цифровых и креативных индустрий Казахстана.
5-6 декабря в Алматы пройдет один из крупнейших молодежных фестивалей страны в сфере IT, инноваций и креативных технологий — IT Fest 2025.
Фестиваль объединит тысячи талантливых школьников и студентов. Он направлен на развитие цифровых навыков, предпринимательского мышления, проектной культуры, а также на популяризацию искусственного интеллекта.
IT Fest — это возможность в короткие сроки в творческой обстановке реализовать проект, собрать команду или влиться в интересный проект. Спикерами фестиваля являются эксперты и лидеры отрасли, которые расскажут, какие решения требуются для сервисов будущего.
Мероприятие организуется в рамках государственной программы AI-Sana Альянсом вузов Казахстана при поддержке Общественного фонда NNEF.
Направления IT Fest 2025
— Hackathon. Темы — AI, blockchain, big data, digital services.
— Startup Battle. Особенность — обязательное применение AI/ML.
— CyberSecurity CTF. Практические задания и кейсы по кибербезопасности.
— CyberSport. Дисциплины — CS2, Dota 2, FIFA.
— Movie & Video. Конкурс короткометражек и AI-контента.
— Design & Animation. Webtoon, анимация, графический дизайн.
— IT Fest Cup (ICPC). Соревнование по спортивному программированию.
— IT FEST Robo Competition. Робототехника, микроконтроллеры, ESP32.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться.