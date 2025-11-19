В правительстве обсудили цифровизацию грузоперевозок

Комплексное развитие транзитного потенциала РК через внедрение «Зеленого коридора» – одна из ключевых задач, обозначенная Главой государства в недавнем послании народу Казахстана.

Речь идет о системном пакете мер, который охватывает таможенные процедуры, логистику, строительство инфраструктуры, регулирование транспортной отрасли и цифровизацию сопутствующих процессов.

На совещании под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели текущую ситуацию в сфере транзита и шаги по дальнейшему повышению эффективности грузоперевозок. Отдельно обсудили возможность снижения количества таможенных досмотров, для прохождения которых необходимо проводить отцепку вагонов, что нарушает целостность составов и увеличивает время простоя на границе.

Министерство финансов проводит комплексную работу по внедрению принципов «Зеленого коридора» — ускорение пересечения границы, сокращение досмотров и перевод процессов в электронный формат.

«В информационной системе Кеден с прошлого года запущен модуль таможенного транзита и предварительного информирования. Система автоматически определяет виды необходимого государственного контроля, обеспечивает работу смежных служб по принципу «одного окна», — сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Внедрена система электронной очереди, которая обеспечивает прозрачность перевозок и прогнозируемость процесса. С начала внедрения зарегистрировано более 2,7 млн бронирований, в бюджет поступило свыше 20,6 млрд тг.

Полностью завершена и уже заработала автоматическая выдача иностранных бланков разрешений на границе с Китаем и Узбекистаном. Это позволило исключить посредничество, обеспечить равный доступ перевозчикам. За 10 месяцев выдано свыше 160 тыс. ИБР (поступление — более 647 млн тг).

На автомобильных пунктах пропуска внедряется система интегрированного контроля, которая объединяет все этапы прохождения автотранспортных средств — от регистрации до выпуска. В рамках развития приграничной инфраструктуры запущены три транспортно-логистических центра на границе с КНР, склады временного хранения для крупногабаритного транспорта на границе с КНР и с Узбекистаном. Планируется запуск ТЛЦ в Алатау и СВХ на пункте «Атамекен». В результате принятых мер пропускная способность автопунктов увеличилась в 2024 г. в 2,5 раза к уровню 2023 г. Время прохождения АТС сокращено до 30 минут.

Совместно с АО «НК «КТЖ» реализован пилот автоматической выдачи транзитных деклараций по направлению Китай — Казахстан –Центральная Азия. За 10 месяцев оформлено 109,2 тыс. деклараций, время оформления одного контейнерного поезда сокращено с 3 часов до 30 минут. Идет работа по расширению пилота на маршруты Китай — Европа.

Минфином разработан проект многостороннего соглашения «Бесшовный транзит» (страны ЦА, Кавказ, Туркменистан). Реализацию с Узбекистаном планируется завершить к марту 2026 г.; в перспективе — подключение к проекту КНР. Ведется интеграция ИС ЕАСУ с ИС e-Freight для перехода от бумажных накладных к электронным.

На совещании также рассмотрели ход модернизации пунктов пропуска, реконструкции приграничных железнодорожных станций и обеспечение парком вагонов. Сегодня в республике эксплуатируется 145,7 тыс. грузовых вагонов (+12% к 2015 г.). Количество фитинговых платформ увеличилось в 2,4 раза — до 12,7 тыс. единиц. Обновление парка проводится ежегодно.

В части авиации отмечено, что аэропорты страны по итогам 2024 г. обслужили 29,7 млн пассажиров и обработали 171 тыс. тонн грузов. Наиболее загруженные направления — Азия (в основном КНР) — Европа/США. Это создает значительный потенциал для развития отечественных авиационных хабов (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Актобе).

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин подчеркнул необходимость минимизировать вмешательство в контейнерные поезда, сохраняя их целостность: «Наша задача — сохранить и развить транзитный потенциал. Мы строим дороги, модернизируем пункты пропуска. Все звенья должны работать согласованно».

По итогам совещания вице-премьер поручил до конца года проработать возможность снижения числа таможенных досмотров для транзитных грузов, следующих через Казахстан в третьи страны по железной дороге.

