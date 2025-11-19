Казахмыс и Freedom Cloud подписали меморандум о сотрудничестве

Он направлен на модернизацию IT-инфраструктуры предприятия, внедрение облачных решений и развитие ИИ в производственных процессах.

Корпорация Казахмыс и казахстанская IT-компания Freedom Cloud подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Совместная работа направлена на модернизацию IT-инфраструктуры предприятия, внедрение облачных решений и развитие искусственного интеллекта в производственных процессах. Переход в облако позволит объединить все вычислительные и сетевые ресурсы компании в едином цифровом контуре, обеспечив безопасность данных и бесперебойную работу ключевых систем.

«Сегодня рынок и технологии достигли уровня, когда мы можем поэтапно передавать непрофильные функции профессиональным игрокам, сохраняя надежность, безопасность и полный контроль над ключевыми процессами. Мы рассматриваем этот шаг не как разовый проект, а как долгосрочное партнерство, основанное на взаимном доверии. Оно позволит повысить устойчивость и эффективность наших систем, а также открыть новые возможности для развития цифровых сервисов. Для наших компаний это взвешенное решение и начало большого конструктивного движения вперед», — отметил председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

С января по июнь 2026 года будет реализован пилотный проект, в рамках которого Казахмыс протестирует работу облачной инфраструктуры и новые цифровые сервисы.

Пилотный проект даст возможность:

— ускорить обработку данных и повысить стабильность работы корпоративных систем;

— внедрить элементы искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для контроля оборудования и предупреждения простоев;

— обеспечить доступ к цифровым сервисам из любой точки сети — от офиса до рудника;

— упростить работу сотрудников за счет автоматизации и сокращения ручных операций.

Freedom Cloud обеспечит инфраструктуру уровня Tier III с резервным копированием, киберзащитой и круглосуточным мониторингом. На базе этого решения будут тестироваться технологии управления процессами через ИИ и система DevOps — для ускорения внедрения новых цифровых инструментов.

«Когда крупнейшие промышленные компании страны делают ставку на облачные технологии и искусственный интеллект, это означает переход к новому уровню цифровой зрелости экономики. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит Казахмысу не просто повысить эффективность, но и стать примером для всей горно-металлургической отрасли в применении ИИ и облачных решений», — отметил Темирлан Зиналабдин, CEO Freedom Cloud.

В дальнейшем стороны планируют развивать сотрудничество по созданию модульных центров обработки данных на промышленных площадках и внедрению управляемых облачных сервисов, которые помогут повысить эффективность производства и качество цифрового обслуживания внутри компании.

