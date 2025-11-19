Зарегистрироваться по месту жительства можно будет только онлайн

В Казахстане меняется порядок регистрации граждан.

С 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Теперь услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства или мобильное приложение eGov Mobile.

В АО НИТ заявили, что переход к онлайн-формату подтверждается положительной статистикой. С начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовалось около 750 тысяч человек, что составляет более 70% от общего количества оказаний услуги.

Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись и номер, привязанный к его учетной записи в базе мобильных граждан. Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений Центров обслуживания населения.

Отмечается — если заявитель подает заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить свое согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.