Договоры на $517 млн подписали Казахстан и Эстония

Президенты Казахстана и Эстонии приняли участие в двустороннем бизнес-форуме в Астане.

Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования, передает Sputnik.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса. В рамках казахстанско-эстонского бизнес-форума состоялась торжественная церемония подписания 11 коммерческих документов:

— Декларация о стратегическом сотрудничестве между АО «Казпочта» и Omniva. Документ предусматривает создание совместного предприятия в Казахстане для развития IT-решений и цифровых почтовых сервисов в Центральной Азии.

— Соглашение о сотрудничестве между ТОО KazAzot Prime и AS Silsteve. Стороны договорились о расширении экспорта казахстанских удобрений через инфраструктуру порта Силламяэ.

— Соглашение в области логистики между ТОО «КТЖ Экспресс» и AS Silsteve. Партнерство направлено на развитие мультимодальных маршрутов и повышение эффективности транспортных операций.

— Соглашение между портом Силламяэ и компанией Nord Panels. Инвестиции в создание производственной линии строительных материалов в Эстонии.

— Соглашение в области автоматики между АО Alstom Kazakhstan и SLD Consult. Сотрудничество по внедрению бортовой электроники и систем безопасности для локомотивов.

— Соглашение в сфере нефтетранзита между ТОО «Актобе Нефтепереработка» и компанией Olerex. Документ предусматривает совместную работу в области нефтепереработки и торговли судовым топливом с использованием эстонской инфраструктуры.

— Соглашение о строительстве завода по производству фильтров очистки воды между акиматом Алматы и компанией Aquaphor. Инвестиции в создание завода бытовых и промышленных фильтров в Алматы.

— Соглашение о сотрудничестве в сфере мобильности между акиматом Алматы и компанией Bolt. Запуск мобильных сервисов и развитие городской транспортной инфраструктуры.

— Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в отношении транспортного коридора для экспорта казахстанского зерна и масличных культур через порт Таллинн в европейские страны подписан между АО «Кедентрансервис» и АО «Продкорпорация» с казахстанской стороны и Портом Таллинн и Muuga Grain Terminal с эстонской стороны. Документ включает специальные тарифные условия, скидки на портовые операции и план экспорта до 2 млн тонн зерна.

— Соглашение в сфере племенного животноводства между ТОО «Кайып Ата» и Ассоциацией животноводов Эстонии.

— Соглашение о сотрудничестве между портами Курык и Таллинн. Развитие портовой инфраструктуры, пассажирских перевозок и новых логистических маршрутов.

