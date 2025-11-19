Национальная электронная библиотека увеличила аудиторию на 28,8%

По итогам десяти месяцев 2025 года платформа Kazneb.kz демонстрирует рост ключевых показателей.

В прошлом году количество просмотров контента Казахстанской Национальной электронной библиотеки составило 5 344 169, а в этом году достигло 7 350 220, что демонстрирует рост более чем на 37,5%. Число пользователей увеличилось с 449 751 до 579 359 человек, что соответствует показателю в 28,8%.

Количество дистанционных посещений за 10 месяцев выросло с 902 280 человек в до 1 140 330, обеспечив фактический прирост на 26,38%. Количество загрузок документов с разрешения авторов увеличилось до 5 620 751 и составило фактический прирост на 32,53%.

В базу добавлено 4 340 электронных копий — 504 485 страниц (106 Гб). Отсканировано 151 126 и отредактировано 484 680 страниц.

Всего фонд КНЭБ включает 82 939 документов на 64 языках. Доступ к полным текстам открыт без регистрации. Платформой пользуются читатели из 123 стран.