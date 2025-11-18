В Алматы состоялся XIII Конгресс финансистов

Это главная диалоговая площадка финансового сообщества страны.

14 ноября в южной столице Казахстана прошла традиционная ежегодная встреча профессионалов отечественного финансового рынка и их зарубежных коллег. Тринадцатый Конгресс финансистов, организованный АФК при поддержке Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, был посвящен современным вызовам и их влиянию на монетарную политику, вопросам финансовой стабильности и доверия к институтам, а также развитию новых цифровых инструментов и цифровой трансформации.

Конгресс финансистов Казахстана — главная диалоговая площадка финансового сообщества страны, на которой руководители государственных органов, ведущих банков, страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и независимые эксперты обсуждают наиболее важные макроэкономические вопросы и актуальные проблемы развития финансового сектора и экономики страны. В этом году Конгресс финансистов провели накануне Дня национальной валюты, когда все финансовое сообщество Казахстана отмечает свой профессиональный праздник.

Программа встречи включала два пленарных заседания с участием глав центральных банков Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, государственных органов РК, включая АРРФР и МФЦА, а также руководителей АФК и финансовых организаций.

Первое пленарное заседание было посвящено аспектам эффективного функционирования финансовых систем в условиях экономической турбулентности и цифровой трансформации. Его участники обменялись практическим опытом работы по снижению инфляции и повышению устойчивости финансовых систем, эффективности в координации усилий монетарных регуляторов и экономических блоков правительств стран СНГ.

На втором пленарном заседании обсуждались вопросы текущего и будущего развития финансовых институтов в эпоху масштабной цифровизации сервисов, а также меры по обеспечению качественного роста финансовых рынков при одновременном повышении благосостояния населения.

Практические вопросы поведенческого надзора и доверия потребителей финансовых услуг, а также драйверы роста рынка частного страхования, вызовы и возможности для рынка капитала через призму цифровых финансовых активов, модернизация финансовых инструментов для развития бизнеса разбирались в рамках четырех специализированных панельных сессий. Их участники обменялись мнениями о ключевых изменениях в работе финансового рынка Казахстана, связанных с изменениями законодательной среды для функционирования банковского сектора, заострили внимание на необходимости соблюдения баланса между правами и ответственностью провайдеров и потребителей финансовых услуг. Особое внимание уделили вопросам цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта, снижению участия государства в финансировании экономики, а также стимулы, вызовы и возможности для повышения эффективности функционирования страхового рынка и рынка ценных бумаг.

Председатель совета АФК Елена Бахмутова, которая выступила в роли модератора второго пленарного заседания Конгресса, отметила, что последние несколько лет центральной темой многих профессиональных дискуссионных площадок стало влияние цифровых инструментов, цифровых активов и последних разработок в сфере искусственного интеллекта на архитектуру финансовых рынков и трансформацию финансовых институтов во всем мире. По ее мнению, благодаря казахстанским банкам, страховым организациям и профучастникам РЦБ стране удалось достигнуть максимальных темпов для внедрения мировых технологических инноваций. Однако вместе с новыми технологиями возникают и новые риски, которые требуют внимания и оценки, а также новых методов и подходов для минимизации этих рисков.

«Согласно недавнему обзору McKinsey, посвященному внедрению технологий ИИ в деятельность финансовых институтов, искусственный интеллект меняет формат взаимодействия между клиентами и банками, повышая ожидания в отношении бесшовного и гиперперсонализированного обслуживания, особенно среди молодого поколения. В Казахстане цифровизация перестала быть модным словом и стала основой экономической стратегии. Наша страна уже обладает прочной цифровой инфраструктурой, и теперь ключевой вопрос для нас — как сделать рост экономики качественным, обеспечивая при этом рост благосостояния населения. На пороге новой цифровой эпохи финансовые институты становятся не просто участниками, но и архитекторами трансформации, и конкуренция теперь определяется не масштабом, а точностью решений, скоростью адаптации и способностью создавать ценность для клиента. Следующий шаг — превратить ее в устойчивое конкурентное преимущество. Это возможно, если мы будем инвестировать в продуктивные сектора, поддерживать инновации и формировать среду, где технологии работают на благо общества», — сказала Елена Бахмутова.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.