Servercore расширил линейку облачных серверов и запустил конфигурации с GPU в Казахстане

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о доступности облачных серверов с GPU на базе дата-центра в Казахстане. Этот запуск расширяет инфраструктурные мощности провайдера в регионе Центральной Азии. Новые конфигурации облачных серверов позволят компаниям ускорять обучение моделей, анализ данных и внедрение ИИ-продуктов без капитальных затрат.

Новые серверы оснащены видеокартами Nvidia A5000 с 24 Г, видеопамяти, что обеспечивает высокую производительность и устойчивую работу даже при интенсивных нагрузках. Такие мощности подходят для 3D-моделирования, инференса больших языковых моделей, аналитики данных и других проектов, требующих ускоренных вычислений.

Облачные GPU-серверы Servercore поддерживают профессиональные фреймворки и возможность масштабирования через NVLink, что делает их гибким решением для компаний любого размера.

Для бизнеса в Казахстане это возможность использовать передовые технологии. Современная IT-инфраструктура позволяет компаниям:

— Быстрее запускать проекты — доступ к серверу можно получить в течение нескольких минут после заказа.

— Ускорять ИИ-разработки — большое число ядер в сочетании с 24 Гб памяти значительно сокращает время обучения моделей и тестирования гипотез.

— Оптимизировать расходы — оплата только за фактическое использование ресурсов делает GPU доступным инструментом даже для стартапов.

— Масштабироваться без ограничений — при росте нагрузки можно подключить дополнительные GPU, не прерывая работу.

— Соблюдать местные требования — обработка данных на территории Казахстана соответствует законодательным нормам и обеспечивает безопасность информации.

Расширение линейки облачных серверов и развитие новых сервисов для IT-инфраструктуры в Казахстане укрепляет позиции Servercore в регионе и открывает компаниям новые возможности для внедрения ИИ и высокопроизводительных технологий в своих бизнес-процессах.