Kazakh Invest и VinGroup обсудили перспективы сотрудничества в сфере электротранспорта и «зеленой» мобильности

В Казахстане VinGroup рассматривает возможности запуска сервиса пассажирских перевозок на электромобилях VinFast.

Заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Мадияр Султанбек провел встречу с делегацией вьетнамского холдинга VinGroup SNG, в состав которой вошли представители дочерней компании GSM (Green and Smart Mobility) во главе с генеральным директором Нгуен Ван Тханем. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы реализации в Казахстане проектов в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры и устойчивой мобильности, а также возможности создания регионального представительства GSM в Алматы, которое станет центром координации деятельности компании на пространстве СНГ.

Компания GSM, входящая в структуру VinGroup, является крупнейшей платформой электротранспорта в Юго-Восточной Азии. Под брендом Xanh SM она обслуживает свыше 12 млн клиентов, эксплуатирует около 100 тыс. электромобилей, занимает 40% рынка такси Вьетнама и активно расширяет присутствие в других странах региона.

В Казахстане VinGroup рассматривает возможности запуска сервиса пассажирских перевозок на электромобилях VinFast, внедрения сети зарядных станций для электромобилей, а также локализации сервисных и производственных мощностей. Кроме того, компания заинтересована в участии в проектах в сфере образования, медицины и девелопмента, а также в развитии инфраструктуры умных городов.

Мадияр Султанбек отметил, что инициатива VinGroup соответствует стратегии Казахстана по развитию «зеленой» экономики и экологичного транспорта, подчеркнув готовность Kazakh Invest оказывать всестороннее содействие в реализации проектов компании в стране.

«Казахстан рассматривает развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры как одно из ключевых направлений экологической модернизации экономики. Мы приветствуем интерес VinGroup к локализации технологий и готовы содействовать в проработке всех аспектов запуска проекта», — отметил Мадияр Султанбек.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить совместную проработку проектных инициатив и определить конкретные направления сотрудничества в сфере электрической мобильности, цифровых технологий и устойчивого развития.