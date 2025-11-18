В Карагандинской области разработали дронов для подземной разведки

Эти аппараты могут работать в шахтах, завалах и других опасных для людей местах.

В Карагандинской области создают высокотехнологичные беспилотники, предназначенные для подземной разведки. Линейка дронов, способных обследовать шахты и выработки, получила название GeoJet. В нее входит несколько моделей, различающихся по размерам, конфигурации и функциональности.

Самый компактный представитель серии — GeoJet Sphere, сферический дрон диаметром всего 23 сантиметра. Благодаря своим габаритам он подходит для работы в ограниченных и труднодоступных пространствах, недоступных для человека. Более крупные и технологичные модели рассчитаны на полеты в протяженных тоннелях, карьерах и горных выработках на различной глубине.

Дроны оснащены камерами сверхвысокого разрешения 8K и могут вести панорамную съемку в 360°. Встроенная система лазерного сканирования LiDAR обеспечивает трехмерное картографирование подземного пространства. Передача и обработка данных происходит максимально быстро и точно благодаря оптоволоконным каналам связи.

«С помощью наших дронов можно исследовать выработки и проводить визуальный осмотр. Встроенные сканеры позволяют обнаруживать скрытые пустоты внутри стен, невидимые невооруженным глазом. Именно они часто становятся причиной обвалов, и своевременное выявление таких дефектов помогает предотвратить трагедии», — рассказал главный инженер компании-производителя Сергей Муравьев.

Дроны уже прошли полевые испытания в действующей железорудной шахте Карагандинской области. Аппараты успешно выполнили задачи — провели визуальный осмотр, фотографирование и сканирование пустот.

«Полеты в ограниченном пространстве крайне сложны из-за турбулентных потоков, отсутствия GPS-сигнала и минимального обзора. Наши дроны демонстрируют высокую эффективность под землей, несмотря на эти факторы. Управление осуществляется в полуавтоматическом режиме под контролем оператора, а система искусственного интеллекта анализирует данные датчиков и стабилизирует полет в реальном времени», — отметил руководитель компании Виталий Пучков.

Часть комплектующих производят непосредственно в Караганде. Например, карбоновые рамы в зависимости от модели печатают на месте, либо закупают за рубежом с последующей доработкой. Двигатели, LiDAR и процессоры поставляются иностранными производителями, а сборка, программирование, настройка и испытания проводятся в регионе.

Сейчас разработчики готовятся вывести линейку высокотехнологичных дронов на рынок.