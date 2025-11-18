ІІМ құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде дрондарды қолдануда
Ішкі істер министрлігінде полиция жұмысының тиімділігін арттыруға және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған цифрлық технологияларды жүйелі түрде енгізу жұмысы жалғасуда.
Солардың бірі — бүгінде еліміздің барлық өңірінде кеңінен қолданылып жатқан дрондар. Жол қауіпсіздігі Пилотсыз ұшу аппараттары жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жоғары тиімді құрал ретінде танылды. Заманауи камералармен жабдықталған дрондар жол жүрісі қағидаларының бұзылуын нақты уақыт режимінде тіркеп, күрделі жол учаскелерін бақылауға және деректерді жедел полицияға жіберуге мүмкіндік береді.
20 шақырымға дейінгі ұшу қашықтығы магистральдар мен қолжетімділігі қиын аумақтарды қоса алғанда толыққанды әуеден патрульдеу жүргізуге жағдай жасайды. Дрондардың көмегімен жол қозғалысы ережелерінің алты мыңнан астам бұзушылығы анықталды. Әуеден тұрақты бақылау жол-көлік оқиғаларының алдын алуға және ықтимал қауіпті жағдайларға дер кезінде әрекет етуге мүмкіндік береді.
Бұқаралық іс-шаралардағы қоғамдық тәртіп концерттер, спорттық матчтар және мерекелік іс-шаралар кезінде дрондар бақылаудың негізгі элементіне айналды. Камералар адамдардың шоғырланған жерлерін бақылайды, күдік тудыратын әрекеттерді уақытылы анықтауға мүмкіндік береді және полиция жасақтарын проблемалық аймақтарға жедел жіберуге жағдай жасайды.
Әуе мониторингі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және полиция күштерін тиімді басқару мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Жедел қызмет Пилотсыз ұшу аппараттары оқиға орындарын қарау, жоғалған адамдарды іздеу, қылмыс іздерін құжаттандыру және қылмыстық ахуалды бақылау барысында белсенді қолданылады. Аэрофототүсірілім, бейнетіркеу және нақты уақыттағы бақылау жиналатын дәлелдердің сапасын арттырып, тергеу процесін жеделдетеді.
ІІМ-нің цифрлық трансформациясы Пилотсыз ұшу аппараттарын қолдану — Ішкі істер министрлігінің цифрлық трансформация бағдарламасының маңызды бөлігі. Дрондар тек техникалық жаңалық қана емес, күнделікті полиция қызметінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, жол қауіпсіздігін арттыруға және қылмыстарды ашуға көмектесетін нақты құралға айналды.