МВД расширяет использование дронов в обеспечении правопорядка

Ведомство продолжает системное внедрение цифровых технологий, направленных на повышение эффективности работы полиции и обеспечение безопасности граждан.

Одним из ключевых инструментов стали беспилотные летательные аппараты, которые сегодня активно применяются во всех регионах страны.

«Дроны зарекомендовали себя как высокоэффективный инструмент в обеспечении безопасности на дорогах. Оснащенные современными камерами, они позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения ПДД, контролировать сложные участки трасс и оперативно передавать данные на посты полиции. Дальность полета до 20 км позволяют осуществлять полноценное воздушное патрулирование, включая загруженные автомагистрали и труднодоступные территории», — заявили в МВД.

Отмечается, что с помощью дронов уже выявлено свыше 6 тыс. нарушений правил дорожного движения. Постоянный мониторинг с воздуха способствует снижению аварийности и позволяет своевременно реагировать на потенциально опасные ситуации.

Кроме того, дроны стали незаменимым элементом контроля на массовых мероприятиях — во время концертов, спортивных матчей и праздничных мероприятий. Камеры высокого разрешения фиксируют скопления людей, позволяют своевременно выявлять подозрительные действия и оперативно направлять патрули на потенциально проблемные участки.

«Воздушный мониторинг значительно расширяет возможности полиции по обеспечению общественного порядка и эффективному управлению силами на местах. БПЛА активно применяются при проведении осмотров мест происшествий, поиске пропавших, документировании следов преступлений и мониторинге криминогенной обстановки. Аэрофотосъемка, видеофиксация и наблюдение в реальном времени повышают качество собираемых доказательств и ускоряют процесс расследования», — пояснили в ведомстве.

Цифровая трансформация МВД и использование беспилотных летательных аппаратов — важная часть программы цифровой трансформации Министерства внутренних дел. БПЛА стали не просто техническим новшеством, а реальным инструментом, который ежедневно помогает полицейским обеспечивать правопорядок, повышать безопасность на дорогах и раскрывать преступления.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.