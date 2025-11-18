Какие товары смогут ввезти казахстанцы в личных целях из стран ЕАЭС с 2026 года

Министерство финансов РК ограничило количество и виды товаров, которые могут ввозить граждане из стран ЕАЭС.

Новые меры и объемы товаров указаны в опубликованном ведомством приказе. Согласно документу, ввоз товаров в страну физическими лицами может быть усмотрен как предпринимательская деятельность, если их стоимость превышает за календарный год 360 МРП или 1,4 млн тенге (2,7 тыс. долларов). Ранее эта сумма не должна была превышать 12 МЗП или 1 млн тенге (1,9 тыс. долларов), передает Sputnik.

Также, чтобы не попасть под подозрения в предпринимательской деятельности, в течение одного года гражданин может ввезти товаров в следующем количестве:

— изделия из меха, в том числе головные уборы — не более одного предмета одного наименования на человека;

— мобильный телефон — не более двух на человека;

— планшет — не более двух на человека;

— стационарный, переносной (портативный) компьютер и принадлежности к нему — не более двух на человека;

— ювелирные изделия — не более пяти на человека;

— велосипед — не более одного на человека;

— детская коляска — не более двух на человека;

— транспортные средства, в том числе в несобранном виде — не более одной единицы.

Все, что больше указанных пределов, подлежит уплате таможенных пошлин.

