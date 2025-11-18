Мобильные переводы казахстанцев будут проверять по-новому

Правила заработают с января 2026 года.

Минфин внес изменения в условия для проверки мобильных переводов, получаемых казахстанцами. С 1 января 2026 года Комитет государственных доходов будет проверять информацию о тех, кто получил больше 1 миллиона тенге (1,9 тысяч долларов) на свой счет. То есть, к условиям для проверки помимо полученных более 100 переводов от разных людей за три месяца добавляется конкретная сумма. Она должна превышать 12 МЗП или 1 020 000 тенге (1,9 тысяч долларов), передает Sputnik.

Кроме того, банки будут обязаны передавать в налоговую формы сведений о банковских счетах, остатках и движении средств граждан. Эти меры предусмотрены в новом налоговом кодексе.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.