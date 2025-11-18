Казахстанцы теряют миллионы из-за онлайн-мошенников

С начала года в стране заблокировано более 7 тысяч фишинговых сайтов, а жертвам уже возмещено 35 миллионов тенге.

В Карагандинской области продолжают фиксировать случаи онлайн-мошенничества, несмотря на активную профилактическую работу. Как отметили представители полиции, преступники становятся все изобретательнее, придумывая новые схемы обмана, передает Liter.kz.

По словам начальника Октябрьского отдела полиции города Караганды Армана Меллятова, мошенники часто представляются сотрудниками банков, предлагают «выгодные инвестиции» или рассылают поддельные ссылки для кражи данных. Однако в регионе уже действует целый комплекс инструментов противодействия. Одним из ключевых является антифрод-платформа, созданная Национальным банком совместно с правоохранительными органами. Она позволяет в режиме реального времени выявлять и блокировать подозрительные транзакции, а также формировать единую базу мошеннических операций.

«Банки второго уровня направляют сведения об инцидентах в органы уголовного преследования. После проверки, если подтверждается факт мошенничества, деньги возвращаются. Уже возмещено около 35 миллионов тенге. Работа по остальным случаям продолжается», — сообщил подполковник полиции Арман Меллятов.

Кроме того, в области активно внедряются технологические меры защиты. Так, с начала года заблокировано более 7 тысяч фишинговых сайтов, создана система кибернадзора и колл-центр, отслеживающий звонки мошенников с иностранных номеров.

Начальник Михайловского отдела полиции майор Айбек Алпысбаев напомнил, что сотрудники банков и полиции никогда не звонят клиентам с просьбой оформить кредит или сообщить личные данные.

«Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте подлинность сайтов и информацию. Осторожность и внимательность — лучшая защита от интернет-мошенников», — подчеркнул Алпысбаев.

В полиции отмечают, что с появлением новых схем обмана специалисты продолжают совершенствовать механизмы кибербезопасности и взаимодействие с финансовыми организациями, чтобы минимизировать потери граждан.