ЕАЭС и Китай внедряют передовые проекты по цифровизации железнодорожных грузоперевозок

В Москве состоялось заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Как сообщил по итогам мероприятия министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, стороны продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок, передает Sputnik.

«Одним из ключевых условий сокращения сроков поставки товаров железнодорожным транспортом, устранения административных барьеров и уменьшения издержек бизнеса является переход на электронные транспортные и товаросопроводительные документы», — подчеркнул Слепнев.

Также состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог. Цель — финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.

В ЕЭК рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся в КНР до конца 2025 года.

«Также надеемся, что в самое ближайшее время будет готов к подписанию аналогичный пакет документов и с Казахстаном», — сказал Андрей Слепнев.

