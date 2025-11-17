Токаев поручил провести интеграцию информационных систем АПК

Важно переходить от отдельных «умных» решений к полноценному цифровому агропроизводству, считает Президент.

В ходе выступления на втором Форуме работников сельского хозяйства Президент поручил провести интеграцию информационных систем АПК. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных, передает Kazpravda.kz.

«Надо переходить от отдельных „умных“ решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий. Государственную поддержку должны получать предприятия, которые внедряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта. Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе. На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью», — сказал Президент.

