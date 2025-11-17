Следите за новостями

    Руслан Давыдов рассказал о перспективах применения электронных навигационных пломб «от Ташкента до Санкт-Петербурга»

    13 ноября министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел рабочую встречу с председателем государственного таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалхужой Мавлоновым.

    17 ноября 2025 08:00, Profit.kz
    Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан в таможенной сфере. Подтверждена готовность к запуску работы по присоединению Узбекистана к единой транзитной системе ЕАЭС. Это позволит упростить таможенные процедуры и ускорить доставку как транзитных грузов, так и товаров во взаимной торговле. Выражена заинтересованность в организации обмена таможенной информацией о товарах и транспортных средствах для повышения прозрачности внешнеторговых операций и повышения эффективности таможенного контроля.

    Министр ЕЭК ознакомился с работой таргет-центра и центра электронного декларирования государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, оценил механизмы внедрения искусственного интеллекта для оптимизации таможенного контроля, а также интеллектуальную информационную систему оценки работы таможенных инспекторов.

    Руслан Давыдов рассказал о перспективах применения электронных навигационных пломб в ЕАЭС, а также предложил проработать вопрос применения пломбы от Ташкента до Санкт-Петербурга.

    Напомним — соглашение о единой транзитной системе ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) подписано 26 декабря 2024 года.

