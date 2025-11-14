Доступ к счетам разных банков в одном приложении еще в работе

К настоящему моменту к проекту Open Banking подключилось лишь несколько казахстанских банков второго уровня.

Национальный банк Казахстана продолжает работу над запуском проекта Open Banking на основе технологии Open API, который позволит гражданам в едином приложении работать со своими счетами в разных банках, в том числе совершать переводы средств из одного БВУ в другой. По словам заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан Берика Шолпанкулова, к проекту уже подключился ряд казахстанских банков, передает Sputnik.

«В целом проект уже работает. К примеру, через Bank RBK вы можете это приложение запустить и видеть», — сказал он.

По словам Шолпанкулова, с внедрением проекта Нацбанк не торопится, потому что основной задачей является постепенное технологическое подключение каждого банка, который прежде должен выстроить человекоцентричную систему, направленную на клиента.

«То есть, клиент должен спокойно управлять своими счетами вне зависимости от того, в каком он банке. И видеть преимущества каждого участника, предложения на рынке, и уже не быть заложником определенной экосистемы, спокойно передвигаться в разных. Но все будет делаться постепенно. Так же, как с единым QR-кодом», — отметил Шолпанкулов.

Замглавы Нацбанка подчеркнул, что сейчас не стоит задача сделать все сразу и быстро.

«Сломать легко. Надо постепенно технологически подключить. Автоматизировать все процессы, унифицировать обмен данными. Это большой труд, который каждый банк должен провести для себя и той информации, которую передает, обеспечить безопасность», — объясняет он.

Именно безопасность клиента и его данных, по словам Шолпанкулова, является приоритетом при внедрении проекта Open Banking.

