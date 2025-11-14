Halyk подключился к системе единого республиканского QR

Банк стал участником национальной системы межбанковских QR-платежей, объединяющей банки страны в единую инфраструктуру мгновенных расчетов.

Это позволит держателям карт любых банков, входящих в систему, оплачивать покупки по единому QR-коду, независимо от того, приложением какого банка они пользуются. В настоящий момент Halyk находится в адаптационном периоде проекта. Это этап тестирования и настройки, когда сервис доступен на ограниченном количестве POS-терминалов у отдельных партнеров в Алматы и Астане. После завершения адаптационного этапа система перейдет в целевой режим — с расширением функционала и доступностью для всех пользователей мобильного приложения Halyk и других банков, передает Zakon.kz.

Выбор адаптационного режима необходим для согласования общих подходов к вопросам безопасности, обработке платежей и урегулированию возможных спорных ситуаций между участниками системы. Это позволит обеспечить надежную защиту клиентов Halyk от мошенничества и технических уязвимостей, а также создаст основу для безопасного и устойчивого развития межбанковских QR-платежей в Казахстане.

Удобство для клиента — моментальное совершение операций, даже если плательщик и получатель обслуживаются в разных банках. Удобство для бизнеса — отсутствие необходимости в множестве терминалов оплаты: услуга будет доступна для всех банков-участников.

На текущем этапе POS-терминалы Halyk поддерживают оплату по QR-коду пользователями мобильных приложений Halyk и Altyn Bank, через Apple Pay и Google Pay, физическими картами, бонусами программы лояльности, а также с использованием технологии Face Pay на отдельных точках.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.