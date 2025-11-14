Взломы, вирусы, утечка данных: в Казахстане почти вдвое выросло количество киберпреступлений

Главными городами хакеров остаются Алматы и Астана.

Казахстан вновь был упомянут в громком деле о киберпреступности. Сингапурская газета The Straits Times опубликовала статью о трех арестованных в Сингапуре китайских хакерах, в чьих ноутбуках были обнаружены закрытые документы из Казахстана — в частности, конфиденциальное электронное письмо, отправленное сотрудниками Министерства иностранных дел РК в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. В этих компьютерах также были обнаружены сложные хакерские инструменты и вредоносные программы удаленного доступа. Это произошло еще в сентябре прошлого года. И вот 5 ноября 2025 г. трем киберпреступникам вынесли приговор: им дали реальные тюремные сроки — более 2 лет лишения свободы, передает Finprom.kz.

Для РК вопрос цифровой уязвимости остается актуальным. В конце октября Казахстан подписал международную Конвенцию ООН против киберпреступности. Представители Министерства внутренних дел РК приезжали для этого во Вьетнам. Подписание документа позволит Казахстану оперативно работать с коллегами из других стран при расследовании трансграничных киберпреступлений.

Казахстан усиливает борьбу с киберпреступностью, наращивает инструментарий отделений киберполиции, в первую очередь потому, что в нашей стране растут показатели «цифровых» правонарушений. В конце октября мы писали о резком росте количества случаев интернет-мошенничества. В рамках же этого материала рассмотрим другую сторону киберпреступности — правонарушения в сфере информатизации и связи. В эту категорию входят все преступления, связанные с кражей информации, получением доступа к закрытым данным, неправомерным распространением вредоносного программного обеспечения. О местных хакерах регулярно пишут СМИ: вот лишь несколько примеров (1, 2, 3).

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за десять месяцев текущего года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 201 уголовное правонарушение в сфере информатизации и связи — на 86,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В прошлом году динамика их количества также была впечатляющей: наблюдался рост на 66,7%.

Данные из отчетов КПСиСУ ГП РК показывают, что за последние несколько лет в Казахстане значительно сократилась доля уголовных дел в секторе, которые были закрыты еще в процессе досудебного расследования. Если в 2019-м до суда не доходили 62,6% таких дел, то в январе–октябре текущего года их удельный вес уменьшился до 31,3%.

Самым распространенным уголовным правонарушением в сфере информатизации и связи можно назвать неправомерное уничтожение или модификацию информации. В 2024-м таких случаев стало в 2,4 раза больше, а в январе–октябре текущего года их количество увеличилось еще на 61,7%. На втором месте по «популярности» оказались случаи неправомерного изменения кода абонентского устройства сотовой связи. Правонарушители идут на это для того, чтобы скрыть местонахождение устройства, и его никто не мог отследить. Как правило, такие правонарушения совершают интернет-мошенники. В январе–октябре текущего года подобных правонарушений стало больше в 6,1 раза. Среди других часто встречающихся правонарушений в секторе можно назвать неправомерный доступ к информации; создание, использования или распространение вредоносных компьютерных программ; неправомерное распространение различных ресурсов ограниченного доступа.

Регионами, в которых чаще всего регистрируют уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи, традиционно являются мегаполисы, Алматы и Астана, на которые за десять месяцев текущего года пришлось каждое третье киберпреступление: 39 и 35 случаев соответственно. Помимо них в пятерку регионов-антилидеров вошли Акмолинская и Северо-Казахстанская области, а также Шымкент.

Кто эти хакеры, взламывающие сайты и аккаунты, ворующие информацию, уничтожающие системы своими вирусами? Судя по анализу статистики КПСиСУ ГП РК, 62,2% (61 из 98 человек) совершивших подобные правонарушения в текущем году, были безработными. Большинство из них составляли граждане с высшим или средним специальным образованием. Примечательно, что среди киберпреступников встречались и госслужащие: 4 человека в январе–октябре 2025-го. Трое из них занимались созданием, использованием или распространением вредоносных программ, а один был уличен в неправомерном уничтожении или модификации информации. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года численность совершивших уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи в текущем году увеличилась в 4,3 раза.

Несмотря на кинематографический стереотип, представляющий хакера как молодого парня, учащегося колледжа или вуза, в Казахстане киберпреступники-подростки — редкость. За последние несколько лет был зарегистрирован лишь один случай совершения уголовного правонарушения в сфере информатизации и связи учащимся колледжа или вуза, это было в 2021-м. Портрет местного киберпреступника таков: чаще всего это гражданин РК, мужчина в возрасте от 21 до 39 лет. Женщины среди хакеров встречаются нечасто: на их долю приходится всего 6,1% совершивших подобные уголовные правонарушения.

С ростом киберпреступности в текущем году значительно увеличился и урон от таких правонарушений. За десять месяцев текущего года киберпреступники нанесли ущерба на общую сумму в 16,4 млрд тг — в 29,2 раза больше, чем годом ранее. Это печальный рекорд за последние несколько лет. Сразу 99,8% от общей суммы пришлось на ущерб, нанесенный государству. Юридические и физические лица тоже страдали из-за хакеров, однако суммы ущерба, причиненного им, были не так огромны. Предприниматели потеряли 12,8 млн тг, физлица — 20 млн тг. В досудебном порядке было возмещено чуть менее половины — 42,2% — нанесенного ущерба.

В прошлом году динамика ущерба от киберпреступлений также была весьма значительной: почти в 41 раз больше, чем в 2023-м. Как и в текущем году, львиная доля пришлась на уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи, направленные на взлом и кражу информации у государственных органов.

Сегодня в Алматы проходит конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.