Прямой эфир: PROFIT Security Day 2025

Трансляция с конференции об информационной безопасности в Казахстане.

14 ноября в Алматы проходит конференция PROFIT Security Day 2025, где обсуждается тема информационной безопасности.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Кибербезопасность Казахстана: угрозы, готовность и устойчивость. Искандер Тажибеков, заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МИИЦР РК.

9:50 — Информационная безопасность сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Cloudflare — 7 ошибок при внедрении Zero Trust и способы их предотвращения. Алексей Сажин, старший инженер по решениям Cloudflare.

11:10 — Эра ИИ-угроз: как CrowdStrike защищает интеллект будущего. Даурен Мейржанулы, BDM CrowdStrike, Intelligent IT Distribution.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Как адаптировать управление ИБ под масштаб. Анатолий Пудель, директор по информационной безопасности, Freedom Holding Operations.

12:20 — Что скрывается в вашем трафике? Обнаружение скрытых атак в конвергентных сетях ИТ, ОТ и IoT. Сергей Мильцын, менеджер по продажам Softprom.

12:40 — Sin(1/x): формула безопасного обмена между изолированными сетями. Андрей Кузнецов, специалист по продвижению продукта ООО «АйТи Бастион».

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Иллюзия контроля: культура и технологии. Константин Аушев, партнер и руководитель технологической практики на Кавказе и в Центральной Азии, KPMG в Казахстане и ЦА.

14:20 — IIT Distribution: больше, чем дистрибьютор. Мы строим экосистему кибербезопасности. Юрий Таубе, General Country Manager, Intelligent IT Distribution.

14:40 — DDoS Defense: Защита. Скорость. Контроль. Дмитрий Никонов, руководитель направления защиты от DDoS на уровне веб-приложений, DDoS-GUARD; Бекнур Нурсултанов, начальник управления защиты ресурсов ЦОД, АО «Казтелепорт».

15:00 — Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:20 — Снижение рисков ИИ для бизнеса. Давид Мамедов, архитектор ИБ, АО «Евразийский банк».

15:40 — Перерыв.

16:10 — Поймай меня, если сможешь! Дипфейки в биометрии: угроза или искусство? Наталья Бессонова, директор Департамента биометрических технологий, АО «Центр биометрических технологий».

16:30 — Киберразведка: понять, чтобы нейтрализовать. Аскар Дюсекеев, руководитель Центра исследования вредоносного кода, АО «Государственная техническая служба».

16:50 — ИИ vs ИБ? Или взгляд на ИИ с точки зрения ИБ. Александр Хачапуридзе, ведущий эксперт информационной безопасности, ГК «Askona Life Group».

17:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.