    Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели

    Целевая модель обеспечивает наиболее высокий уровень защиты клиентов и компаний от рисков мошенничества.

    13 ноября 2025 14:05, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Kaspi.kz подписал договор с Национальной платежной корпорацией Национального Банка РК о подключении к единому QR в рамках целевой модели.

    «Весь этот год мы активно работали совместно с Национальным банком, особенно в части обеспечения безопасности операций. Подключение к системе единого QR — важный шаг к созданию широкой, современной и безопасной платежной инфраструктуры в Казахстане. У наших любимых клиентов в ближайшее время появится возможность оплачивать через QR код любого банка», — прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

    Платежи по единому QR будут проходить через центральную инфраструктуру Нацбанка, к которой все банки подключаются на равных условиях. Целевая модель обеспечивает наиболее высокий уровень защиты клиентов и компаний от рисков мошенничества.

