Arbuz тестирует доставку заказов дронами

Сейчас управление полетами осуществляется вручную, однако в течение следующего года команда планирует перейти к полностью автономной системе.

Казахстанский онлайн-супермаркет Arbuz.kz продолжает тестировать доставку дронами. Как рассказал исполнительный директор Freedom Lifestyle Ерлан Есимсеитов, технология находится на ранней стадии развития, но уже показывает хорошие результаты. Сейчас управление полетами осуществляется вручную, однако в течение следующего года команда планирует перейти к полностью автономной системе. Из-за маршрута путь курьеров часто оказывается в несколько раз длиннее прямого расстояния. Вместо трех километров им приходится ехать вплоть до 10. Дрон же может пролететь по прямой и доставить заказ всего за три-четыре минуты, передает Курсив.

«Почему именно сейчас? Во-первых, из-за технологического прогресса, а во-вторых, из-за роста компаний. Взять хотя бы Arbuz.kz — за последнее время мы выросли в два с половиной раза, и это создало серьезную нагрузку на операционные процессы. Найти курьеров на рынке непросто, поэтому такая технология поможет сделать доставку еще удобнее для пользователей. Мы уже работаем с акиматом и авиационными службами для установки зон для полетов», — объяснил Ерлан Есимсеитов.

Основатель Arbuz.kz и CEO Freedom Lifestyle Group Алексей Ли отметил, что Казахстан имеет все условия, чтобы стать технологическим лидером в регионе. По его словам, этому способствует поддержка государства, развитие инфраструктуры и доступ к современным технологиям.

«С учетом всей геополитики у нас сейчас, я не побоюсь сказать, лучший доступ к технологиям в регионе. В том числе благодаря Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития. А также благодаря нашему доступу к Китаю, где железо, гуманоидные роботы и роботы‑собаки развиваются семимильными шагами. Я считаю, что это сочетание даст нам возможность строить одну из лучших лабораторий в регионе», — подчеркнул Алексей Ли.

В будущем планируется, что дроны будут доставлять товары в киоски по городу, а оттуда роботы‑собаки — развозить заказы клиентам. Есимсеитов пояснил, что технология реально работает и ее можно внедрить. Он добавил, что оборудование несложное, главное — иметь свое программное обеспечение, разработанное в Казахстане.