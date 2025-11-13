В Казахстане расширят доступ к госуслугам через кнопочные телефоны

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий рассказал о расширении спектра услуг на кнопочных телефонах в рамках проекта Цифрового кодекса.

Депутат мажилиса Кенжегул Сейтжан спросил, будут ли дальше адаптироваться аналоговые технологии в рамках кодекса, чтобы люди с инвалидностью могли получить доступ к государственным услугам. Он уточнил, что имеет в виду кнопочные телефоны — будут ли они интегрироваться с информационными системами, передает Zakon.kz.

«Сегодня госуслуги уже частично переводятся, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Голосом и в виде текста. В Цифровом кодексе у нас есть понятия „цифровые уведомления“ и „цифровые подтверждения“, которые позволяют на устаревших кнопочных телефонах оказывать государственные услуги. В том числе и проактивные. У нас сегодня в рамках 45 проактивных госуслуг учитывается возможность их получения при помощи аналоговых телефонов», — ответил вице-министр.