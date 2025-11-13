Мажилис одобрил Цифровой кодекс в первом чтении

Кодекс охватывает базовые права человека в цифровой среде.

Депутаты мажилиса 12 ноября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили проект Цифрового кодекса в первом чтении. Как отметила депутат мажилиса Екатерина Смышляева, кодекс охватывает базовые права человека в цифровой среде — право на забвение, на доступ к информации, на защиту цифровой идентичности и конфиденциальность, передает Zakon.kz.

«Усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую. Сохраняется электронная цифровая подпись https://profit.kz/tags/ecp/ как единственная квалифицированная форма подписи. Вводится категория цифрового подтверждения — облегченной формы выражения воли, применимой для действий, не имеющих высокой юридической значимости», — перечислила Смышляева.

По ее словам, документы в цифровой среде существуют в нескольких форматах:

— электронные документы, подписанные ЭЦП, равны бумажным;

— цифровые документы — динамически формируемые из национальных регистров и приравниваемые к оригиналу в момент предъявления;

— цифровые сведения — юридически значимые данные, извлекаемые из эталонных источников данных.

Также закреплен правовой режим смарт-контрактов — самоисполняющихся цифровых договоров, которые могут быть инструментом исполнения, но не заменяют традиционные формы договора.

«Раздел о безопасности вводит единую терминологию и подходы в сфере кибербезопасности. Закон „Об информатизации“ трансформируется в закон „О кибербезопасности“, что позволит эффективнее бороться с киберпреступлениями. Впервые закрепляется понятие национальных цифровых объектов, которые не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета страны», — добавила депутат.

Кроме того, вводится трехуровневая система аудита цифровых систем:

— функциональный аудит — проверяет соответствие целей и реальных функций систем, особенно ИИ;

— аудит кибербезопасности — оценивает устойчивость к угрозам, защиту данных и архитектурную надежность;

— регуляторный аудит — проверяет соответствие внутренних политик требованиям Кодекса и согласованность законодательства.

По словам Смышляевой, кодекс унифицирует порядок введения, мониторинга и завершения экспериментальных правовых режимов, что создает предсказуемые условия для внедрения инноваций.

«Также Кодексом обозначаются базовые подходы по регулированию цифровых посредников — к ним относятся платформы труда, маркетплейсы, агрегаторы услуг и административные цифровые сервисы. Впервые вводится понятие цифровых доказательств, что открывает возможность их использования в гражданских правоотношениях и судебных процессах. Это важный шаг к признанию цифровых записей, логов и транзакций как юридически значимых источников. Отдельные нормы посвящены интернету вещей, цифровым двойникам и платформам по обмену данными — направлениям, которые формируют основу будущей экономики данных», — заключила депутат.