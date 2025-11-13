В Казахстане хотят бороться с избыточным сбором личной информации

Магазины, банки и сервисы собирают слишком много ненужных и личных данных. Депутат Екатерина Смышляева считает, что казахстанцы должны иметь право повлиять на это.

Смышляева отметила, что в Казахстане уже несколько месяцев действует механизм согласия на обработку данных. Однако магазины, банки и сервисы собирают слишком много лишней информации, передает Курсив.

«Когда вы идете в магазин, вам дают дисконтную карту. Вы заполняете фамилию, адрес, телефон. Зачем эта информация? Один идентификатор какой-то нужен, чтобы с вами просто связь держать. Чрезмерный сбор, а потом чрезмерно долгое и ненужное хранение», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что именно для таких целей и реализуется «право на забвение». Смышляева рассказала, что право на удаление данных работает только для частных случаев, не связанных с правонарушениями. Например, если вы оставили имя и телефон в сервисе доставки или для скидочной карты, можно попросить их удалить данные, анонимизировать или ограничить доступ.

«Это распространяется исключительно в частных правовых отношениях, там, где не связано с какими-то потенциальными правонарушениями», — подчеркнула она.

Такая норма защищает публичный интерес, а данные о нарушениях продолжат храниться в государственных и ведомственных архивах.

Напомним, что в мажилисе рассматривается проект Цифрового кодекса, который включает в себя пункт о праве на забвение. Депутаты поинтересовались, смогут ли казахстанцы полностью удалить свои данные из государственных баз и частных структур.

