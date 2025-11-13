Қарағанды облысында интеллектуалды бағдаршамдар мен автотұрақтар жобалары іске асырылуда
Қарағанды облысында интеллектуалды бағдаршамдар мен автотұрақтар жобалары іске асырылуда
Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев ОКҚ алаңында өткен баспасөз мәслихатында өңірде цифрлық технологиялар қалай енгізіліп жатқанын, сондай-ақ жасанды интеллект қандай салада қолданылатынын айтты.
«Біздің облыс ІТ-де үлкен базаға ие бола отырып, жетістіктерді көрсетеді. Пилоттық режимде жедел жәрдем камераларынан автожолдардағы ақауларды анықтайтын „Jolscan“ жобасы іске қосылды. „Яндекс“ — пен бірлесіп ақылды бағдаршамдар енгізілді, „Яндекс навигатор“ сервисімен интеграция іске асырылды: жүргізуші жақын маңдағы бағдаршамның ағымдағы сигналы және оны ауыстырғанға дейін қалған уақыт туралы ақпарат алады. Сонымен қатар бейнекамералар мен жасанды интеллект технологияларын біріктіретін ақылды тұрақ жобасы іске қосылды — нақты уақыттағы жүйе қажетті жерде бос тұрақ орындарын көрсетеді», — деді Ермағанбет Бөлекпаев.
«Команда кафелер мен мейрамханалар үшін қызмет көрсету сапасын автоматты түрде бақылау, қызметкерлерді ынталандыру және орташа чекті арттыру жүйесін әзірледі. Қазір жоба АҚШ нарығына назар аудара отырып, халықаралық деңгейде игерілуде», — деді спикер.
Өңір басшысы ІТ-компаниялардан салық аударымдарының жыл сайын 35% — ға өсетінін атап өтті, бұл саланың қарқынды дамуын растайды.