В Карагандинской области реализуют проекты умных светофоров и парковок с применением ИИ

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал, как в регионе внедряются цифровые технологии.

Также аким рассказал, что успешный региональный стартап карагандинцев сумел привлечь инвестиции в размере 200 тыс. долларов. Глава региона отметил, что ежегодный прирост налоговых отчислений от IT-компаний вырос на 35%, что подтверждает динамичное развитие отрасли.

«Наша область, обладая большой базой в IT, показывает успехи. В пилотном режиме запущен проект „Jolscan“, который выявляет дефекты на автодорогах с камер машин скорой помощи. Совместно с „Яндекс“ внедрили умные светофоры, реализована интеграция с сервисом „Яндекс навигатор“: водитель получает информацию о текущем сигнале ближайшего светофора и времени, оставшемся до его переключения. Кроме того, запущен проект умных парковок, объединяющий видеокамеры и технологии искусственного интеллекта — система в реальном времени показывает свободные парковочные места в нужной локации, — сообщил Ермаганбет Булекпаев. — Команда разработала для кафе и ресторанов систему автоматического контроля качества обслуживания, мотивации персонала и повышения среднего чека. Теперь проект осваивают на международном уровне, с фокусом на рынок США».

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.