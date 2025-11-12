На TikTok удалили более 1,4 миллиона видеороликов в Казахстане во втором квартале 2025 г.

Платформа коротких видероликов ставит в приоритет безопасность местного сообщества, способствуя формированию комфортной среды для творчества.

Чтобы поддерживать безопасность, TikTok задействует инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру. Модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий правила сообщества.

Согласно отчету об обеспечении соблюдения правил сообщества, во втором квартале 2025 года в Казахстане:

— Более 1,4 миллиона видеороликов было удалено за нарушение правил сообщества.

— 99,1% роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались.

— 96,7% роликов было удалено в течение 24 часов после публикации, что выше среднего уровня по миру.

За весь прошлый год в Казахстане было удалено более 6,5 миллионов видеороликов. В то же время, за второй квартал 2025 года по всему миру в связи с нарушением правил сообщества:

— Удалено почти 190 миллионов видеороликов.

— Более 99% видеоконтента удалено проактивно, то есть, до того, как кто-либо пожаловался на контент.

— 94,4% контента удалено в течение 24 часов после публикации.

В TikTok также наблюдают значительный рост числа приостановленных трансляций LIVE по всему миру по сравнению с первым кварталом этого года, чему способствовало усовершенствование технологий модерации платформы. При этом количество трансляций, восстановленных после апелляции, выросло незначительно, что указывает на то, что новые меры стали более точными и эффективными.

TikTok также начинает раскрывать больше данных о безопасности прямых трансляций, включая собственные меры по обеспечению соблюдения правил монетизации, введенных в прошлом году и направленных на предотвращение монетизации контента, нарушающего эти стандарты.

Так, во втором квартале 2025 года в TikTok предприняли меры, включая предупреждения и демонетизацию, в отношении 2 321 813 прямых трансляций и 1 040 356 владельцев трансляций по всему миру, нарушивших правила монетизации. Предупреждения помогают авторам понять, что их контент может противоречить правилам, и дают возможность внести изменения. Если нарушения продолжаются, TikTok может временно ограничить доступ автора к функционалу монетизации в прямых трансляциях.