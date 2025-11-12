Банки будут отчитываться по переводам иностранным интернет-компаниям ежеквартально

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Приказом министра финансов РК от 3 ноября 2025 года № 664 утверждены форма сведений, предоставляемых органу государственных доходов платежными и банковскими организациями об итоговых суммах платежей и переводов за календарный квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории Казахстана, а также правила и сроки их представления, передает Uchet.kz.

Отчитываться перед Комитетом государственных доходов должны платежные и банковские организации. Они обязаны направлять данные о платежах и переводах, произведенных в пользу иностранных юридических лиц, работающих на территории Казахстана через интернет-магазины и онлайн-платформы.

КГД до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, публикует в системе Smart Data Finance реестр иностранных компаний с указанием их идентификаторов (merchant id, merchant name, MCC код). Банки и платежные организации обязаны представить до 15 числа второго месяца после отчетного квартала сведения об итоговых суммах переводов в пользу этих компаний. Если операций не было, данные направляются с нулевыми значениями.

Информация подается через систему Smart Data Finance. В случае технических сбоев разрешается передача данных на CD-носителе с сопроводительным письмом, при этом срок представления продлевается на 5 рабочих дней. Отчет подается на казахском или русском языке и подписывается руководителем или уполномоченным лицом организации.

Ожидаемый результат — совершенствование налогового администрирования путем внедрения дистанционных методов контроля лиц, осуществляющих электронную торговлю путем получения сведений от банковской и платежной организации. Это позволит эффективно управлять рисками без проведения документальных проверок.

