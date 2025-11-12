Сингапурские компании ознакомились с инвестиционными возможностями Казахстана

В ходе AIFC Connect: Singapore 2025 участники обсудили перспективы сотрудничества в сферах финтеха, цифровых активов и инновационных финансовых инструментов.

При содействии посольства РК в Республике Сингапур Международный финансовый центр «Астана» провел бизнес-мероприятие AIFC Connect: Singapore 2025 в рамках Singapore FinTech Festival и Insights Forum, организованных Global Finance & Technology Network (GFTN). Мероприятие прошло при поддержке инвестиционной платформы BIG Invest (BI Group Holding) и консалтинговой компании OD Consulting, собрав свыше 150 участников, включая представителей инвестиционных и финансовых институтов, банков, финтех-компаний, страховых организаций, деловых кругов, дипломатического корпуса и ведущих финансовых центров Сингапура.

В ходе мероприятия участники обсудили инвестиционные возможности Казахстана и роль МФЦА в развитии финансового рынка и привлечении иностранных инвестиций, а также перспективы сотрудничества в сферах финтеха, цифровых активов и инновационных финансовых инструментов.

Зарубежный представитель KAZAKH INVEST в Сингапуре Диана Аблякимова представила инвестиционные возможности страны, отметив конкурентные условия для реализации проектов, включая меры государственной поддержки, налоговые преференции и доступ к крупным рынкам ЕАЭС, Центральной Азии и Китая.

«Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в сфере инноваций и высоких технологий. Мы наблюдаем устойчивый интерес сингапурских компаний к участию в проектах, направленных на развитие инфраструктуры и создание высокотехнологичных производств. KAZAKH INVEST готов оказывать всестороннее сопровождение на всех этапах реализации инициатив», — подчеркнула она.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и проработке конкретных направлений взаимодействия. Участники отметили, что подобные мероприятия способствуют углублению деловых связей и формированию новых точек соприкосновения между Казахстаном и Сингапуром в финансовой и инвестиционной сферах.

