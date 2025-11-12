70% всех операций по картам совершается через интернет и мобильный телефон

В целом на безналичные платежи приходится 87% от всего оборота по картам в РК.

За январь–сентябрь текущего года оборот на территории Казахстана по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими и иностранными эмитентами, достиг 155,4 трлн тг — на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Из них на безналичные платежи пришлось 135,2 трлн тг. (плюс 15,5% за год), на выдачу наличных — 20,1 трлн тг. (плюс 9,1%). Удельный вес безналичных платежей в РК продолжает расти: за последний год он увеличился с 86,4% за январь–сентябрь 2024 г. до 87% за аналогичный период текущего года, передает Finprom.kz.

В региональном разрезе почти половина всего оборота по платежным картам пришлась на Алматы: 75,5 трлн тг., из которых 68,7 трлн тг. — на безналичные платежи, а 6,8 трлн тг. — на выдачу наличных. Стоит отметить: в Южной столице было сконцентрировано более половины всех безналичных платежей по стране и треть от всего объема выдачи наличных по платежным карточкам. В Алматы также наблюдался один из самых высоких уровней проникновения безналичных операций: 91% от оборота по картам. Этот показатель был выше только в Алматинской области: 91,6%, или 4,3 трлн тг. из всего оборота по картам в 4,7 трлн тг.

Значительные объемы оборота по картам пришлись также на Астану и Шымкент: 14,3 трлн и 10 трлн тг. соответственно. Уровень проникновения безналичных платежей составил 85,6% в Астане и 83,3% в Шымкенте.

Самые низкие показатели уровня проникновения безналичных операций были зафиксированы в Северо-Казахстанской (72,6%), Костанайской (77,3%), Восточно-Казахстанской (77,4%) и Павлодарской (77,4%) областях.

В разрезе среды проведения безналичных платежей сразу 80,1% пришлось на интернет и мобильный телефон. Безналичные платежи в офлайне составили почти 20%, из них 10,3% было совершено с помощью QR-указаний, 9,6% — через POS-терминалы. На долю банкоматов и иных устройств суммарно пришлось менее 1%.

Что касается выдачи наличных, большинство операций пришлось на банкоматы: 85,6%. Доля выдачи наличных с помощью POS-терминалов составила 13,3%, с помощью иных устройств — лишь 1,1%.

Таким образом, почти 70% всего оборота по платежным карточкам пришлось на онлайн-платежи через интернет и мобильный телефон.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.