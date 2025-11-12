Операторы связи начнут блокировать подозрительные номера

С 18 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила оказания услуг связи, которые обязывают сотовых операторов усиливать меры по борьбе с мошенничеством.

Согласно изменениям, операторы обязаны внедрить внутренние антифрод-системы и заключить соглашения с антифрод-центром Национального банка РК для обмена данными. Если будет зафиксирована активность с признаками мошенничества (например, звонки или SMS с подменой номера), оператор должен в течение двух рабочих дней проверить информацию, а при подтверждении — приостановить обслуживание номера и передать все данные абонента (ФИО, ИИН, номера) в центр, передает Alfa.kz.

Также введено ограничение на количество SIM-карт на одно физическое лицо. Без дополнительного заявления можно оформить не более 10 номеров. При необходимости большего числа потребуется обосновать цель использования, перечислить устройства и получить решение от оператора.

Эксперты считают, что такие меры помогут существенно сократить случаи телефонного мошенничества и нелегального оборота абонентских номеров, а также повысить безопасность сетей связи и доверие пользователей.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.