Проверить цену лекарства и пожаловаться на аптеку можно через Naqty Onim

Для защиты рынка внедрена система маркировки и прослеживаемости.

Минздрав совместно с Казахтелекомом запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены, передает Uchet.kz.

Напомним, с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку. Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость — от завода до аптеки. Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой. Прозрачность уже приносит результат: налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%.

Развитие цифровизации стало отдельным направлением работы. В медицинских организациях внедрена электронная выписка рецептов, что сократило время их оформления вдвое.

Министерством планируется применение искусственного интеллекта при прогнозировании потребности и поставок, а также для выявления фиктивных рецептов. Это позволит сделать систему лекарственного обеспечения более прозрачной и эффективной.

Напомним — 4 декабря 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.