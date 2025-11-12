Искусственный интеллект будет планировать доставку лекарств и выявлять поддельные рецепты

Минздрав намеревается оптимизировать процессы лекарственного обеспечения и повысить безопасность.

Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов. По его словам, Министерство планирует использовать искусственный интеллект при планировании и своевременной доставке лекарственных средств. ИИ также будет использоваться для выявления поддельных рецептов, передает Uchet.kz.

Вице-министр отметил, что работа по внедрению ИИ реализуется в рамках поручений Президента по масштабной цифровизации отрасли. Благодаря интеграции систем выписки электронных рецептов и лекарственного обеспечения в медицинских информационных системах время оформления рецепта сократилось в два раза. Кроме того, в рамках проекта «Социальный кошелек» уже осуществлена выписка более 10 млн электронных рецептов в 708 медицинских организациях с использованием цифровых механизмов, таких как «e-Densaulyq», «Halyk», «БСК», Face ID и SMS-коды.

Напомним — 4 декабря 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.