Цифровые решения в Госкорпорации: от бумажных документов к современной системе обслуживания

Получение государственных услуг становится проще, быстрее и доступнее.

Государственная корпорация последовательно реализует цифровые решения, направленные на повышение качества оказания государственных услуг и удобство их получения. Сегодня эти инструменты прочно вошли в повседневную практику и стали неотъемлемой частью современной системы обслуживания граждан.

Одним из эффективных инструментов цифровизации стали терминалы документирования, установленные в центрах обслуживания населения в пилотном режиме. Они позволяют за несколько минут оформить заявку на получение паспорта или удостоверения личности, выбрать фотографию и оплатить госпошлину. Только в 2025 году через терминалы было принято более 30 тысяч заявок.

Продолжая развитие цифровых сервисов, Госкорпорация внедряет современные технологии искусственного интеллекта. Так, с мая 2025 года в Едином контакт-центре 1414 действует голосовой ассистент на базе генеративного ИИ. Он предоставляет 7 автоматических и 20 консультационных услуг. С момента запуска обработано более 230 тысяч звонков. Технология расширяет возможности дистанционного обслуживания и делает получение консультаций для граждан удобнее.

Мобильная цифровизация также стала привычным элементом взаимодействия с государственными услугами. Приложение «ЦОН» установлено у порядка 2 миллионов пользователей и предоставляет доступ к 79 видам услуг. Наиболее востребованы функции бронирования очереди, оформления договоров купли-продажи автомобилей, получения сведений об истории транспортных средств и подачи обращений через сервис e-Otinish.

В мобильном приложении активно используются цифровые QR-талоны для посещения ЦОН и спецЦОН. С момента внедрения сервиса выдано свыше 3 миллионов электронных талонов, что позволило повысить эффективность работы центров и упростить планирование визитов.

Сервис «ВидеоЦОН» в приложении продолжает расширять формат дистанционного обслуживания: с запуска сервиса принято порядка 994 тысяч звонков в онлайн-режиме. Этот инструмент особенно удобен для жителей отдаленных регионов, обеспечивая равный доступ к государственным услугам.

Цифровизация в Государственной корпорации трансформировалась из технологического направления в устойчивую практику современного обслуживания. Сегодня получение государственных услуг становится проще, быстрее и доступнее — независимо от места проживания и времени обращения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.