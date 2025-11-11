Следите за новостями

    Для чего над дорогами Павлодара летают дроны?

    Использование современных технологий, включая видеонаблюдение с воздуха, значительно повышает эффективность надзора за дорожным движением.

    11 ноября 2025 17:30, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество, Регионы

    В Павлодаре сотрудники полиции используют дроны для мониторинга дорожной обстановки и профилактики ДТП. Беспилотники патрулируют город с воздуха, фиксируя нарушения правил дорожного движения. С их помощью выявляются такие опасные правонарушения, как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. По каждому факту принимаются меры, передает Zakon.kz.

    Отмечается, что в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение дисциплины среди водителей. По результатам рейда выявлены водители, нарушившие правила дорожного движения. В отношении каждого составлены административные протоколы.

    В областном ДП подчеркнули, что использование современных технологий, включая видеонаблюдение с воздуха, значительно повышает эффективность надзора за дорожным движением и способствует предупреждению правонарушений.

