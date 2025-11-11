Как защищены данные в системе верификации IMEI?

ТОО «ATS Mediafon KZ» дало официальное разъяснение о технических мерах, применяемых для обеспечения информационной безопасности.

По словам представителей компании, вся инфраструктура системы верификации размещена исключительно на территории Казахстана. В компании также подчеркнули, что система прошла полный цикл проверок и испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, установленным законодательством РК. По итогам аудита, проведенного аккредитованными лабораториями и при участии профильных государственных органов, получены официальные протоколы соответствия, подтверждающие безопасность хранения и обработки данных, передает Zakon.kz.

«Серверы находятся у отечественных сертифицированных провайдеров, данные не передаются и не хранятся за рубежом. Мы используем современные технологии защиты, включая Web Application Firewall (WAF) и электронную цифровую подпись, при подаче заявок, — отметили в ТОО „ATS Mediafon KZ“. — Каждый этап, начиная от регистрации заявки, защищен. Система регулярно проходит проверки и обновления в соответствии с требованиями национальных стандартов ИБ. При необходимости мы готовы предоставить все подтверждающие документы и остаемся открытыми для взаимодействия с заинтересованными сторонами».

Для работы службы поддержки используется open-source система HESK, также размещенная на казахстанских серверах. Все обращения граждан и прикрепленные документы обрабатываются внутри защищенной инфраструктуры, без привлечения сторонних внешних сервисов.

«Мы понимаем чувствительность темы персональных данных и уделяем безопасности максимальное внимание. Все процессы проходят регулярную проверку и соответствуют национальным стандартам информационной безопасности», — подчеркнули в компании.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.