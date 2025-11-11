В Казахстане создадут ИИ-хаб

Объявлено о совместной инициативе МИИЦР и Freedom по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в Центральной Азии.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Freedom Holding Corp. объявили о планах по укреплению лидерства Казахстана и Центральной Азии в сфере искусственного интеллекта на базе экзафлопсной инфраструктуры NVIDIA и программ развития талантов.

Инициатива предусматривает поэтапную реализацию проекта, включая создание суверенного ИИ-хаба Казахстана, который будет управляться Freedom Holding Corp. и оснащен высокопроизводительной инфраструктурой NVIDIA. Министерство создаст благоприятные условия для размещения и эксплуатации крупномасштабных ИИ-мощностей, а также окажет поддержку инициативам по формированию Академии и исследовательской лаборатории искусственного интеллекта для подготовки инженеров и ученых.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 2 миллиарда долларов. Он будет реализован на площадке в Казахстане с доступной энергетической мощностью 100 МВт. Freedom Holding Corp. планирует выступить основным инвестором и оператором проекта.

Партнерство демонстрирует общую приверженность развитию ИИ-экосистемы, продвижению инноваций и подготовке кадров для стремительно развивающейся цифровой экономики Казахстана и Центральной Азии.

«Сотрудничество с NVIDIA — важный шаг в реализации национальной стратегии Казахстана в области искусственного интеллекта. Мы формируем основу суверенной ИИ-экосистемы, которая укрепит экономику, повысит конкурентоспособность и создаст новые возможности для всего региона», — заявил Жаслан Мадиев, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

«Мы рады присоединиться к этой масштабной инициативе, направленной на укрепление позиций Казахстана в глобальной ИИ-индустрии. Объединяя наш опыт, передовые технологии NVIDIA и стратегическое видение Министерства, мы создаем фундамент для развития инноваций в сфере ИИ и долгосрочного роста во всей Центральной Азии», — отметил Тимур Турлов, генеральный директор Freedom Holding Corp.