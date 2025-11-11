Казахстан, Clearbrook и AG-Tech создадут завод по производству систем хранения энергии

Подписание меморандума состоялось на полях бизнес-конференции C5 1 в Вашингтоне.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, компания Clearbrook Energy Solutions и казахстанская AG-Tech подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на строительство в Казахстане завода по сборке и производству систем хранения электроэнергии (BESS).

«Этот проект имеет стратегическое значение для Казахстана. Он позволит создать устойчивую и надежную энергосистему, необходимую для развития цифровой инфраструктуры и реализации национальных технологических проектов», — отметил Жаслан Мадиев, министр искусственного интеллекта и цифрового развития.

Проект станет важным шагом в энергопереходе Казахстана, укрепит энергетическую безопасность и создаст основу для интеграции возобновляемых источников энергии. Общий объем инвестиций оценивается в 350 млн долларов. Clearbrook предоставит технологии для систем хранения энергии и виртуальных электростанций, а AG-Tech обеспечит локализацию и интеграцию цифровых решений в энергетическую инфраструктуру страны.

«Казахстан предпринимает решительные шаги для укрепления своей энергетической независимости и цифровой инфраструктуры. Clearbrook Energy Solutions в лице компании Clearbrook, гордится возможностью партнерства с правительством Казахстана и AG-Tech для локализации передовых технологий хранения энергии, которые станут основой для цифровой экономики Казахстана и перехода к чистой энергетике», — сказала Марсия-Элизабета Кристиан Фавале, председатель Clearbrook в Центральной Азии.

