Битрикс24 Казахстан представил распознавание эмоций и AI-агенты

Обновление «Космос» уже доступно казахстанцам.

В Алматы состоялась презентация нового Битрикс24, в основе которого лежит искусственный интеллект. Теперь это полноценная платформа для работы с AI-агентами и BitrixGPT, который распознает эмоции в чатах. Обновление уже доступно казахстанцам. Одно из самых масштабных обновлений за всю историю компании получило название «Космос». Отсылки к теме покорения космоса у Битрикс24 — это уже традиция. Сам сервис был запущен 12 апреля 2012 года, в День космонавтики. Предыдущие релизы назывались «Гравитация» и «Невесомость».

«Полеты в космос — результат огромного и эффективного труда большого количества людей, а также координации взаимодействия коллективов. Битрикс24 создан для того, чтобы командная работа в компании была более быстрой и эффективной. Подходы к правильной организации совместной работы и психологической совместимости людей в командах одинаково важны как в бизнесе, так и в космосе. Именно об этом говорили психологи, которые помогают космонавтам в подготовке и на протяжении всех космических полетов. Все зрители ивента в Алматы могли посмотреть это интереснейшее выступление в формате прямого эфира», — комментирует директор Битрикс24 Казахстан Сармантай Касенов.

Сегодня в компаниях происходит GPT-революция: искусственный интеллект становится частью важных решений. Руководители советуются с чат-ботами и передают нейросетям рутинные операции. Компаниям нужны конкретные GPT-инструменты. Один из них — AI-агенты.

AI-агент — это программа внутри чата с искусственным интеллектом, которая понимает цель, сама выбирает, как решить задачу, и достигает результата. В Битрикс24 это Агент Марта AI, которая теперь не только управляет порталом, но и может выполнять поручения во внешних сервисах благодаря технологии MCP (Model Context Protocol — это единый язык общения, который позволяет AI собирать данные в любых системах, например в CRM или облачных сервисах). Например, пользователь сможет связать агента с почтой Gmail и не проверять все письма самостоятельно. Будет достаточно в чате попросить агента найти нужную информацию.

В Битрикс24 также появился раздел с AI-агентами — их можно будет запускать на конкретных сотрудников или на всю компанию. По умолчанию в нем будет три готовых сценария.

— Агент для поиска по базе знаний. Чтобы его запустить, достаточно загрузить нужные документы. Сотрудники смогут обращаться в чат-бот и запрашивать информацию. Агент будет находить данные в файлах команды и давать точные ответы.

— Агент для обучения и тестирования сотрудников. Система запустит два чата: с руководителем и специалистом. Наставник с помощью ИИ сможет создавать тесты и отправлять их подчиненному. Агент подсчитывает результаты и передает их начальнику.

— Агент для управления проектами. ИИ-помощник проконтролирует, как продвигается работа по проекту. Сможет прислать дайджест со статусом и рисками всем участникам.

Эти агенты будут не единственными в Битрикс24. Пользователи смогут создавать свои сценарии в конструкторе AI-агентов. Автоматизировать с помощью AI-агентов можно будет все: процессы в CRM, задачах, бизнес-процессах и даже сторонних сервисах, которые команда использует в работе.

В новом Битрикс24 общение в рабочих чатах превращается в проекты с четкими сроками и исполнителями. Создавать и описывать задачи текстом не придется — это берет на себя AI.

Команды обсуждают рабочие вопросы в чатах — часто голосовыми сообщениями. Договоренности нужно фиксировать, иначе они теряются в переписке, но вручную это делать долго. В новом Битрикс24 выделять время и силы не нужно. BitrixGPT слушает голосовые и видеосообщения в чатах, и если распознает в них поручения, автоматически ставит задачи — описывает детали, назначает исполнителя и сроки. Коллеги просто общаются — AI берет на себя рутину.

Мессенджер Битрикс24 — лучший инструмент для коммуникации внутри компаний по базовой функциональности, безопасности, дополнительным опциям и AI. В новом мессенджере можно записывать аудио- и видеосообщения, и звать на помощь BitrixGPT для их расшифровки. BitrixGPT распознает семь эмоций и то, как они меняются.

Пример. После отпуска сотрудник может зайти в чат команды, вызвать ИИ-помощника и спросить, что обсуждали коллеги, пока он отдыхал. Тратить время на то, чтобы перечитать все сообщения, не придется.

Уже сейчас во многих процессах Битрикс24 участвует искусственный интеллект. Подобных сценариев будет еще больше — за них отвечает BitrixGPT 5. BitrixGPT 5 отвечает быстро и качественно — на уровне популярных моделей от OpenAI, Google и Anthropic.

Онлайн-запись для клиентов автоматизирует бронирование и загружает ресурсы компании на 100%. В инструменте такие новинки:

— Пользователи смогут делать бронирование на несколько дней, недель или месяц. Это важно, если бизнес сдает оборудование, автомобили, недвижимость на длительный срок.

— Формы самозаписи стали доступны в Яндекс Картах. Клиенты смогут записываться и сразу оплачивать услугу.

— К событиям можно добавлять товары. Например, клиент заказывает настройку домашнего интернета. Менеджер фиксирует запись в календаре, добавляет к ней Wi-Fi роутер — и предлагает покупателю сразу оплатить и услугу, и оборудование. Таким образом компания повышает средний чек.

— Возможность принимать бронирование только после оплаты. Решает проблему фиктивных записей: когда клиенты записываются, занимают время и не приходят. Событиям в календаре можно будет назначать исполнителей.

Обновили почту в мобильном приложении — у инструмента появился самостоятельный раздел для полноценной работы с письмами, как с компьютера. Инструмент бесшовно связывается с CRM, задачами, календарем и мессенджером. Сотрудники смогут создавать сделки, ставить задачи и назначать встречи из почты. Письма можно пересылать в чаты.

В новом Битрикс24 искусственный интеллект стал полноценным участником коммуникаций, задач и автоматизации. А обновленные опции — новая почта, работа во внешних сервисах и расшифровка аудио- и видеозаписей с распознаванием эмоций — помогут легко увеличить продуктивность команд без лишней рутины.