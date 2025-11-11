В Минобороны презентовали ключевые цифровые проекты

Армия переходит на новые технологии.

В Министерстве обороны РК прошла масштабная презентация цифровых проектов, приуроченная ко Дню работников цифровизации и ИТ. Были представлены решения, которые уже меняют процессы призыва, боевой подготовки и обучения военнослужащих.

Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что цифровая трансформация — одно из стратегических направлений, обозначенных Президентом страны.

«Современная армия — это не только сила и мощь, но и интеллект», — подчеркнул он.

В демонстрационном зале работало 16 интерактивных зон, где гости могли увидеть цифровые сервисы в действии, от онлайн-призыва до систем аналитики боевой подготовки.

Среди ключевых решений:

— «Smart военкомат» — уведомления о призыве по SMS, автоматическая приписка и оформление отсрочки. В перспективе — цифровизация медосмотра для исключения ошибок.

— Онлайн-прием на контрактную службу через портал Jauynger.gov.kz. Процесс обучения по военно-техническим специальностям полностью автоматизирован.

— Sarbaz 2.0 — фиксирует достижения срочников и помогает определять кандидатов на образовательные гранты.

— Единая образовательная платформа Askeri Ziyat — подача заявок в военные колледжи и вузы Минобороны в цифровом формате.

— Armia.kz — интеллектуальный консультант по вопросам военной службы, автоматически обновляющий данные при изменениях законодательства.

— Проект «Бес қару» — алгоритмы ИИ анализируют результаты боевой подготовки и предлагают персональные рекомендации.

Кроме того, в системе кадрового учета до конца 2025 года появится восемь новых модулей: электронные командировочные, отпускные билеты, вещевые аттестаты и др.

В ведомстве подчеркивают: цифровые решения сокращают время выполнения задач и экономят бюджетные средства, уменьшая влияние человеческого фактора.