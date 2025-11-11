Генпрокуратура внедряет ИИ-проекты для борьбы с наркопреступностью

Только за три месяца работы чат-бота ProkAi установлено более 2 тыс. дропперских счетов.

В Генеральной прокуратуре презентовано два инновационных инструмента – Crypto Trace и ProkAi, созданные в коллаборации прокуратуры Шымкента с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью. Оба проекта реализованы на безвозмездной основе в рамках продвижения в обществе идеологии «Закон и Порядок». Они переданы на баланс прокуратуры. Об этом рассказал генеральный прокурор Берик Асылов, передает Liter.kz.

Crypto Trace – это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса. ProkAi – интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете.

Новые инструменты позволяют оптимизировать ресурсы и высвободить кадры для решения других приоритетных задач. Искусственный интеллект работает 24/7 и способен выполнять в десятки, а то и сотни раз больше поисковых операций, чем профессиональный специалист. Берик Асылов отметил, что только за три месяца работы чат-бота ProkAi установлено более двух тысяч дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов.

Выявлено свыше 15 тысяч счетов дропперов – из них около 2 тысяч казахстанских, более 13 тысяч зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечено к уголовной ответственности.

Программный продукт был апробирован в реальном расследовании – по уголовному делу в отношении наркомагазина. Удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей, что существенно повысило результативность расследования. На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 млн USDT, что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков.

«За значимый вклад в создание умных решений в деле обеспечения «Закона и Порядка» сотрудникам прокуратуры Шымкента и разработчикам IT-компании мною объявлена благодарность. Разработанные программы будут внедрены по всей стране – для защиты прав граждан и интересов государства. ИИ становится частью правопорядка – помогает не только расследовать, но и предупреждать преступления, совершаемые с использованием технологий», – добавил Берик Асылов.

