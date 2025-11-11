Голосовой AI-ассистент для бизнеса стал доступен в Казахстане

Freedom Bank представил новый цифровой сервис для предпринимателей.

Голосовой Freedom AI-ассистент теперь доступен в приложении Freedom Business. Он экономит время владельцев компаний, освобождает от рутины и может помочь, к примеру, с оплатой налогов. Всего ассистент выполняет 119 команд на казахском и русском языках.

С помощью голосовых команд предприниматели смогут совершать переводы между своими счетами, пополнять или снимать средства с депозита, вносить ежемесячные платежи по кредиту, выплачивать заработную плату сотрудникам, выставлять счета контрагентам и многое другое. Для реализации проекта банковские операции были оцифрованы с использованием искусственного интеллекта. Стоит отметить, что AI-ассистент говорит голосом самого Тимура Турлова.

Кроме того, Freedom Business предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT для всех индивидуальных предпринимателей в Казахстане. Теперь каждый бизнесмен, авторизировавшись в приложении Freedom Business, может использовать расширенный функционал популярной нейросети. Это огромная возможность для МСБ оптимизировать бизнес-процессы, экономить деньги и время на ряде рутинных задач, строить профессиональные прогнозы развития бизнеса, проверять свои гипотезы и модели, погружаться в бизнес-кейсы и многое другое.

Разработчики отмечают, что пользователи проявляют все больший интерес к общению с цифровым помощником, поэтому функционал активно расширяется. Freedom AI-ассистент развивается и в сторону консультирования по продуктам банка — от помощи при открытии счетов и оформлении карт до объяснения условий кредитов и вкладов. Клиенты смогут задавать вопросы об услугах, тарифах и популярных запросах из раздела FAQ в формате диалога.

AI-ассистент интегрирован в защищенную инфраструктуру центра обработки данных Freedom Bank, благодаря чему вся информация клиентов остается внутри безопасной системы.

Отмечается, что после внедрения новых функций среднее время ежедневного использования приложения продолжает расти.

Следующим этапом запуска AI в банковских сервисах станет интеграция аналогичных сервисов в приложение Freedom SuperApp. В начале следующего года клиентам Freedom Bank — физическим лицам — также будет доступен Freedom AI-ассистент и интеграция ChatGPT, которые уже работают в режиме закрытого тестирования. Это даст возможность клиентам банка не только совершать банковские операции с помощью голосовых команд, но и, например, покупать билеты, оформлять страховые полисы, заказывать продукты и многое другое.