CART.IS показал, где Казахстану ускорить цифровизацию торговли

В Астане представили результаты исследования CART.IS, определившего, где Казахстану необходимо ускорить цифровизацию торговли. Проект реализуется при поддержке Европейского союза и Международного торгового центра.

На встрече собрались представители Министерства торговли и интеграции, QazTrade, государственных органов и международных партнеров. Цель — определить, как сделать обмен данными между ведомствами и странами быстрее, прозрачнее и полностью цифровым.

Анализ охватил 27 ключевых услуг, задействованных во внешнеэкономической деятельности. Из них 81% уже оказывается в электронном формате, и 19% — по-прежнему на бумаге. При этом 15 государственных ИТ-систем работает обособленно: лишь 11 услуг подключено к системе межведомственного электронного взаимодействия, а 14 еще нуждается в интеграции.

Исследование также показало, что 60% трансграничных процедур требует цифрового сопряжения с системами других стран, прежде всего — России, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Отсутствие такой интеграции ведет к дублированию документов и дополнительным затратам для бизнеса.

Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков отметил, что дальнейшее упрощение торговых процедур требует не просто цифровизации, а совместимости архитектуры государственных систем: «Инициатива CART.IS — это не просто аналитическая работа, а практический инструмент, который поможет Казахстану сделать внешнюю торговлю быстрее, прозрачнее и предсказуемее».

Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич отметила, что Казахстан уже зарекомендовал себя как лидер цифровой трансформации в регионе: «Страна демонстрирует впечатляющие результаты в безбумажной торговле и развитии электронного правительства. Это прочный фундамент для расширения экономических связей с Европой».

Исследование также выявило, что только пять из двенадцати задействованных учреждений имеет собственные департаменты цифровизации. Такие данные подчеркивают необходимость укрепления институционального потенциала и лучшей координации между ведомствами. Заместитель генерального директора QazTrade Нурлан Кулбатыров добавил, что переход к полностью безбумажной торговле способен ежегодно увеличивать товарооборот Казахстана на 10–15% за счет снижения издержек для бизнеса.

Анализ CART.IS был проведен в рамках проекта Ready4Trade, финансируемого Европейским союзом и реализуемого Международным торговым центром. Проект направлен на модернизацию торговых процедур, развитие региональной связанности и поддержку малого и среднего бизнеса в странах Центральной Азии. Международный торговый центр — совместное агентство Всемирной торговой организации и ООН, которое помогает предприятиям из развивающихся стран выходить на глобальные рынки. Европейский союз объединяет 27 государств и выступает за устойчивое развитие, демократию и свободную торговлю во всем мире.

